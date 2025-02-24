İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir beldeye baskın düzenleyerek yolları buldozerlerle kazdı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentindeki beldelere baskın düzenledi.
Ramallah
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Burkin kasabasına girdi.
- İsrail 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin'e baskın düzenledi
Tanıklar, İsrail güçlerinin buldozerlerle cadde ve sokakları, meydanları kazıdığını ve tahrip ettiğini aktardı.
Öte yandan Nablus kentine de baskın yapan İsrail ordusu, kentteki ev ve dükkanlara zorla girerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusu, dün, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbedenİsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.