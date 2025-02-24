Dolar
36.44
Euro
38.20
Altın
2,943.84
ETH/USDT
2,697.30
BTC/USDT
95,806.00
BIST 100
9,662.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir beldeye baskın düzenleyerek yolları buldozerlerle kazdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentindeki beldelere baskın düzenledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekci Gülay  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir beldeye baskın düzenleyerek yolları buldozerlerle kazdı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Burkin kasabasına girdi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin buldozerlerle cadde ve sokakları, meydanları kazıdığını ve tahrip ettiğini aktardı.

Öte yandan Nablus kentine de baskın yapan İsrail ordusu, kentteki ev ve dükkanlara zorla girerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, dün, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbedenİsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz'de hava yolu ulaşımı normale döndü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AK Parti bundan sonra da Türkiye'nin yarınlarına önemli katkılar sunacaktır
40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigortalı gösterildiği belirlendi
Bakan Fidan: Türkiye barışa katkıya hazırdır
SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu

Benzer haberler

İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir beldeye baskın düzenleyerek yolları buldozerlerle kazdı

İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir beldeye baskın düzenleyerek yolları buldozerlerle kazdı

Brezilya, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgalini kınadı

ABD'den İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı erteleme kararına destek

Serie A'da Empoli tribünleri, İsrail'e kırmızı kart gösterdi

Serie A'da Empoli tribünleri, İsrail'e kırmızı kart gösterdi
Hizbullah lideri Kasım, Hizbullah'ın güçlü olduğunu ve zaferin kesin olduğunu söyledi

Hizbullah lideri Kasım, Hizbullah'ın güçlü olduğunu ve zaferin kesin olduğunu söyledi
İsrail ordusu, Cenin kentinin Kabatiye beldesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail ordusu, Cenin kentinin Kabatiye beldesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet