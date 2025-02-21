İsrail basınına göre İsrail ordusu Suriye’nin Humus kentine saldırı düzenledi
İsrail ordusunun Suriye’nin orta kesimindeki Humus kentine dün saldırı düzenlediği öne sürüldü.
Kudüs
İsrail'in Israel Hayom gazetesi, adı açıklanmayan resmi İsrailli kaynaklara dayandırarak, İsrail ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğini doğruladığını bildirdi.
Saldırı ile ilgili İsrail ordusundan ya da Suriye makamlarından bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.