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Dünya

İsrail basınına göre İsrail ordusu Suriye’nin Humus kentine saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Suriye’nin orta kesimindeki Humus kentine dün saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Said Amori, Ömer Erdem  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
İsrail basınına göre İsrail ordusu Suriye’nin Humus kentine saldırı düzenledi

Kudüs

İsrail'in Israel Hayom gazetesi, adı açıklanmayan resmi İsrailli kaynaklara dayandırarak, İsrail ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğini doğruladığını bildirdi.

Saldırı ile ilgili İsrail ordusundan ya da Suriye makamlarından bir açıklama yapılmadı.

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