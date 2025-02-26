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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, İsrail henüz Gazze'deki Philadelphia Koridoru'ndan çekilme kararı almadı

İsrail'in esir takası ve ateşkes anlaşması kapsamında cumartesi günü çekilmeyi taahhüt ettiği Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan henüz çekilme kararı almadığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
İsrail basınına göre, İsrail henüz Gazze'deki Philadelphia Koridoru'ndan çekilme kararı almadı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, mevcut esir takası anlaşması kapsamında İsrail, anlaşmanın 42'nci gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilme sözü verdi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili ise "İsrail’in taahhüt ettiği gibi Philadelphi Koridoru’ndan anlaşmanın son günü çekilip çekilmeyeceğini henüz kararlaştırmadığını" ifade etti. Yetkili bunun, "İsrail ve ABD'nin istediği şekilde, ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına bağlı" olduğunu kaydetti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye karşı çıkıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise partinin koalisyondan ayrılması ve hükümetin düşmesi endişesiyle, bu durumu "Gazze anlaşmasının" kaderini belirleyebilecek faktörlerden biri olarak görüyor.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren anlaşma, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşuyor. Anlaşmanın ilk aşamasının süresi 1 Mart'ta doluyor.

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ateşkesin yürürlüğe girmesinin 42. gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlaması ve 52. günde çekilmeyi tamamlaması yükümlülüğü bulunuyor. Söz konusu 42. gün, 1 Mart cumartesi gününe denk geliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş daha sonra da Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti. Bu durum, Filistinli gruplar, Filistin yönetimi ve Mısır tarafından reddediliyor.

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