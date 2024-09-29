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Dünya

İsrail basınına göre hükümet, Lübnan'a sınırlı bir kara "operasyonu" düşünüyor

İsrail ordusunun, ABD'nin engellemelerine rağmen Lübnan'da "sınırlı bir kara operasyonunu" düşündüğü iddia edildi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
İsrail basınına göre hükümet, Lübnan'a sınırlı bir kara "operasyonu" düşünüyor

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara "operasyonu" düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü.
Hükümetin, henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi.

İsrail basınına göre, olası kara "operasyonu" ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.

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