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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı Ofer Cezaevi'ni gören noktadan yayındayız.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Gazze'deki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil süreci başladı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakledilme sürecinin başladığını duyurdu.

Zein Khalil, Çağrı Koşak  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
İsrail basınına göre, Gazze'deki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil süreci başladı

Gazze

Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hamas'ın elindeki İsrailli kadın esirlerin bir kısmının Kızılhaç yetkililerine nakil süreci başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi veya Tel Aviv yönetimi, esirlerin teslimini henüz teyit etmezken hazırlıkların yapıldığı yönünde açıklamada bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze yakınlarında İsrailli esirlerin teslim alınacağı Raim bölgesine ulaştığı aktarıldı.

İsrail medyası, Filistinli 90 tutuklunun, ateşkes anlaşmasına göre ilerleyen saatlerde serbest bırakılmak üzere Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Üç aşamalı anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak. Bu bağlamda bugün 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak.

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