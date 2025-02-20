Dolar
36.31
Euro
37.96
Altın
2,933.25
ETH/USDT
2,710.90
BTC/USDT
96,400.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu

İsrail'de 170 bin askerin psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığının açtığı programa kayıt yaptırdığı bildirildi.

Burak Dağ  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığının bir buçuk ay önce askerlerin psikoterapi alması için başlattığı programa başvuruların sayısı 170 bine ulaştı.

Haberde, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi.

Bakanlığın askerlerin normal hayata dönüşünü kolaylaştırmak için başlatılan psikolojik destek programına yönelik yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiği de aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise geçen hafta 150 terapistin bakanlık bünyesindeki programa dahil edildiği belirtilirken, askerlerden gelen yoğun talebi karşılamak için uzaktan ve grup tedavileri başlatılması üzerine çalışma yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı
Rekabet Kurulundan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar liralık ceza

Benzer haberler

İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu

İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu

Hamas, yarın "İsrail saldırısında ölen 4 kişinin naaşlarını teslim edeceğini" duyurdu

Ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail saldırılarında en az 20 Filistinli öldü

İsrail ordusu binlerce Filistinlinin Cenin Mülteci Kampı'na girişini engelledi

İsrail ordusu binlerce Filistinlinin Cenin Mülteci Kampı'na girişini engelledi
Doğu Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi, İsrail'in mülklerine el koyma niyeti konusunda uyardı

Doğu Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi, İsrail'in mülklerine el koyma niyeti konusunda uyardı
BAE Devlet Başkanı Filistinlileri topraklarından çıkarma girişimlerini reddettiklerini söyledi

BAE Devlet Başkanı Filistinlileri topraklarından çıkarma girişimlerini reddettiklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet