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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını, Telaviv yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri Ruanda ve Çad'a göndermeyi planladığını yazdı

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri, Ruanda ve Çad'a göndermek üzere görüşmeler yaptığı belirtildi.

Çağrı Koşak  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
İsrail basını, Telaviv yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri Ruanda ve Çad'a göndermeyi planladığını yazdı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

İsrail'in Zman Yisrael adlı haber sitesinin haberinde, İsrailli yetkililerin Ruanda ve Çad ile kurduğu temaslarda "temel anlaşmaya varıldığı" iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından Ruanda ve Çad ile görüşmelerin başlatıldığı, diğer ülkelerin Gazze'den göç ettirilecek Filistinlileri kabul etmek istemediği kaydedildi.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Bu görüşmeleri artırmalıyız, ancak dünyanın tepkileri konusunda dikkati olmalıyız ve bunun bir gönüllü göç değil transfer olarak değerlendirileceğinden çekiniyoruz. Bu nedenle hukuki danışmayla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'yi terk etmek isteyen ailelere "cömert bir maddi yardım" verilmesi, aynı şekilde Filistinlileri kabul eden ülkelere de "askeri yardım dahil kapsamlı yardımın" planlandığı aktarıldı.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önermişti.

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