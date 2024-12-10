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Dünya

İsrail basını: İsrailli yetkililer, olası esir takası anlaşması için Mısırlı yetkililerle görüştü

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin olası esir takası anlaşması için bugün Mısır'da görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Burak Dağ  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
İsrail basını: İsrailli yetkililer, olası esir takası anlaşması için Mısırlı yetkililerle görüştü

Ankara

İsrail’in Walla haber sitesine göre, Şabak Direktörü Bar ile Genelkurmay Başkanı Halevi, üst düzey Mısırlı yetkililerle görüştü.

Haberde, yetkililerin Kahire’de Hamas'la Mısır aracılığında yürütülen dolaylı ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele aldığı belirtildi.

Ayrıca haberde, ziyaretin haftalar öncesinden Mısır ile Gazze Şeridi sınırına ilişkin konuları görüşülmesi üzere planlanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin de dolaylı devam ettiğini kaydederek daha fazla ayrıntı vermemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Philadelphi Koridoru'nu mayıs ayının sonunda tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki daha önce yürütülen ateşkes müzakerelerinde anlaşmazlık konusu olan Philadelphi Koridoru'ndan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunu çekmeyi reddetmesi nedeniyle esir takası ve ateşkes anlaşması yapılamamıştı.

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