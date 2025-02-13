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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Başbakanlık Ofisi: Hamas ile krizin çözümü konusunda henüz uzlaşıya varılmadı

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması krizinin çözülmesine yönelik uzlaşıya varılmadığını duyurdu.

Faruk Hanedar, Muhammed Emin Canik  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
İsrail Başbakanlık Ofisi: Hamas ile krizin çözümü konusunda henüz uzlaşıya varılmadı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mısır basınında çıkan ve ateşkese ilişkin krizin çözüldüğüne ilişkin iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "Hamas ile krizin çözümü konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılmadı." ifadesi kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasıyla ilgili Hamas'ın İsrailli esirlerin teslimini askıya almasıyla ilgili arabulucu tarafların "krizi çözmedeki başarısına ilişkin her türlü haberin sahte ve mesnetsiz" olduğu öne sürüldü.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun ismi açıklanmayan Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarının başarı gösterdiği ve tarafların ateşkesin uygulanması konusunda kararlı olduğu" ifade edilmişti.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, bugün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı gibi ve esir takasını da kapsayacak şekilde uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

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