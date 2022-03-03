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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların 'müzakere masasına oturtulması' çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşta durumun kötü olduğunu ve dünya liderleri harekete geçmezse sonuçların ağır olacağını söyledi.

Enes Canlı   | 03.03.2022
İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların 'müzakere masasına oturtulması' çağrısı yaptı

Kudüs

Başbakan Bennett, Tel Aviv kentinde düzenlenen siber güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Savaşı başlatmak çok kolay, bitirmekse zordur. Şu an sahada işler kötü görünüyor." dedi.

Ukrayna için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Bennett, şunları söyledi:

"Şunu anlamamız gerekiyor, eğer dünya liderleri harekete geçmezse, çok daha kötü olabilir. Burada, eşi görülmemiş can kaybı, Ukrayna'nın bütünüyle yıkımı, milyonlarca sığınmacıdan bahsediyorum."

İsrail Başbakanı, krizden çıkılması için henüz geç olmadığını vurgulayarak, "Dünyadaki büyük aktörlerin sorumluluğu, hızlı bir şekilde tarafları savaş alanından çekip müzakere masasına oturtmaktır." ifadelerini kullandı.

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