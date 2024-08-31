İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları sürüyor
İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınları devam ederken, El-Halil kentinde 2 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.
İstanbul/Ramallah
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar dördüncü gününde de devam ederken şu ana kadar 70 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Filistin Esirler Cemiyeti yapılan bir başka açıklamada, Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail'in, son 3 günde toplam 70 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 300 küçükbaş hayvanı gasbetti
İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına da baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sair kasabasında bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye saldıran "asker üniforması giymiş" İsrailliler, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvanı silah zoruyla gasbetti.
İsrail ordusu, El-Halil kentinde iki Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun El-Halil kentine dün gece düzenlediği baskın sırasında da 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Muhammed İhsan Maraka ve Zuhdi Nidal Ebu Afife adlı iki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bölgedeki güvenlik kaynakları, söz konusu iki Filistinlinin İsrailliler tarafından gasbedilen topraklara kurulmuş olan Karmei Tzur ve Etzion bölgeleri yakınında öldürüldüğünü belirtti.
Ayrıca, İsrail askerleri Maraka ve Ebu Afife'nin evlerine de baskın düzenledi, aileleriyle açık alanda soruşturma yaptı.
Sivil İşler Genel Kurumu ise, Halil kentinde öldürülen iki Filistinliye ait naaşlara İsrail tarafından el konulduğunu açıkladı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentindeki Vadi el-Hariyya ve Ebu Rumman mahallelerine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait çok sayıda evde arama yaptı.
İsrail ordusu söz konusu mahalleleri kuşatarak, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.
Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatarak, ibadet edenlerin camiye girmesini engellediğini belirtti.
Suneyne, askerlerin, camiyi sabah saat 4'ten itibaren uyarıda bulunmaksızın kapattığını ifade etti.
Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve oradaki mülteci kampına yönelik 4 gündür İsrail ordusu tarafından saldırılar ve baskınlar düzenleniyor.
Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şarapnel parçasıyla yaralandı.
Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de alt yapıya yönelik tahribatların yanı sıra Filistinlilerin dükkanları ve çevreye büyük zararlar verdi.
Yine Filistin Kızılayı, bir başka açıklamasında, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinli bir çocuğun başından yaralandığını duyurdu. Açıklamada, sağlık ekiplerinin başından yaralanan çocuğu Cenin'deki hastaneye naklettiği belirtildi.
İsrail'in 4 gündür kuşattığı Cenin'deki Filistinliler yaşadıkları sıkıntıları anlattı
İşgal altındaki bölgenin kuzeyindeki Cenin'de de insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler uçarken, karadan da İsrail güçlerinin kuşatması sürüyor.
Dünyayla bağlantıları kesilen kentteki Filistinliler, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
Cenin kentinin Eş-Şarki Mahallesi sakinlerinden Ali Mahmud Ebu Zayid, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada,"Üst üste dört gündür trajik bir durum yaşıyoruz. İsrail ordusu mahallede büyük bir işgal başlatıyor. Her yerde yıkım var; su, elektrik ve kanalizasyon şebekeleri yok edildi, evler basıldı yıkıldı, tutuklamalar yapıldı." dedi.
Yaklaşık 50 İsrail askerinin evine baskın düzenleyerek oğlu Mahmud'u gözaltına aldığını belirten Ebu Zayid, şöyle devam etti:
"İsrail ordusu korkunç bir şekilde evimizi bastı, teslim olmamızı istedi. Ardından yaklaşık 4 saat bizi alıkoydu ve evin çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi. İsrail askerleri çekilmeden önce bana 'Evden çıkmayın, pencereleri açmayın. Büyük bir askeri operasyon yürütüyoruz, dışarı çıkanı, pencereyi açanı vuracağız' dedi."
Mahalledeki onlarca evin yanı sıra cami ile mezarlığın bir kısmının yıkıldığına dikkati çeken Ebu Zayid, "Susuz, yiyeceksiz, elektriksiz, zor koşullar altında yaşıyoruz ve işlerimizi zorlukla yürütüyoruz. Diyalize ihtiyacı olan yaşlı bir hanım var. Hastaneye gitmesi için çağrılarda bulunduk ama sonuç alamadık. Ordu, ambulanslar da dahil hareket eden herkese ateş ediyor." ifadesini kullandı.
Sağlık görevlisi Ahmed Hamdan ise "İsrail ordusu Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesinde sağlık personeline ateş açtı, herhangi bir can kaybı yaşanmadı." dedi.
Hamdan, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana işgalciler, sağlık ekiplerinin hareketini engelliyor. Cenin Mülteci Kampı ve Eş-Şarki Mahallesi'ndeki çağrılara yanıt vermemize engel oluyor." şeklinde konuştu.
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