Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Gülşen Topçu   | 03.07.2021
İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

Ramallah

El-Halil kentinden Filistinli aktivist Imad Ebu Şemsiyye, dün kentte İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahalesi sırasında 13 yaşlarındaki bir çocuğa ateş açılması anını görüntüledi.

Görüntüde, 2 askerin, ellerinden kaçan Filistinli çocuğa ateş açtığı ancak çocuğun yaralanmadan bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Sosyal medyada binlerce kişi, videonun "İsrail askerlerinin Filistinli çocukları gerçek mermiyle hedef aldığını belgelediği" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

İnsan Hakları Savunucuları Birliği aktivisti Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu videoyu, El-Halil'de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbede sırasında çektiğini söyledi.

Filistinli çocuğun ellerinden kaçmasıyla 2 askerin onu yaralamak ve gözaltına almak için ateş açtığını kaydeden Ebu Şemsiyye, çocuğun kaçmayı başardığını belirtti.

Ebu Şemsiyye, "Bu olay, İsrail askerlerinin çocuklara ateş açma ve gözaltına alma konusunda emir aldığını gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
İran koronavirüs salgınında 5. dalga riskiyle karşı karşıya

Benzer haberler

Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı

Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı

İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

Batı Şeria'da işgalin yeni yüzü 'Yahudi yerleşimci çobanlar'

Gazze'de üretim yerlerinin yüzde 90'ının İsrail'in engellemesi nedeniyle çalışamaz durumda olduğu bildirildi

Gazze'de üretim yerlerinin yüzde 90'ının İsrail'in engellemesi nedeniyle çalışamaz durumda olduğu bildirildi
Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki 'Tıp Günü' etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu

Türkiye mezunu Filistinliler, Batı Şeria'daki 'Tıp Günü' etkinliğinde halka ücretsiz sağlık hizmeti sundu
İsrail güçleri Doğu Kudüs’te tehcir ve yıkım karşıtı protestoya müdahale etti

İsrail güçleri Doğu Kudüs’te tehcir ve yıkım karşıtı protestoya müdahale etti