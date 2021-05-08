Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 60 yaşındaki Filistinli Rihab Harub'ın cenazesi toprağa verildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 08.05.2021
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Kudüs

İsrail'in, naaşını vefatından 5 gün sonra teslim ettiği Filistinli şehit kadın için dün gece Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Husan Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Harub'un Batı Şeria’nın Beytullahim kentindeki Beyt Cala Devlet Hastanesi’nden alınan naaşı, beldede bulunan bir halı sahada kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

İsrail askerleri, 60 yaşındaki Harub'u 2 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak yaralamıştı. Zalul, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı
Türkiye'de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: İsrail bu saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız

ABD'den hem İsrail hem de Filistin tarafına 'sükuneti sağlama' ve 'şiddete son verme' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in zulmünün örtülmesinin yeni pervasızlıklara yol açtığını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in zulmünün örtülmesinin yeni pervasızlıklara yol açtığını söyledi
Filistin Ulusal Konseyi, İslam alemine 'İsrail saldırılarına karşı ciddi tavır alın' çağrısı yaptı

Filistin Ulusal Konseyi, İslam alemine 'İsrail saldırılarına karşı ciddi tavır alın' çağrısı yaptı
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı