Dolar
18.61
Euro
19.21
Altın
1,742.77
ETH/USDT
1,136.30
BTC/USDT
16,222.00
BIST 100
4,780.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız   | 23.11.2022
İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail işgal askerlerinin Nablus kentine baskınları sırasında açtıkları ateş sonucu kalbinden yaralanan Ahmed Emced Şahade (16) hayatını kaybetti.

Açıklamada, Nablus'ta İsrail askerlerinin girişine engel olmaya çalışan Filistinlilerle çıkan çatışmada ayrıca biri ağır olmak üzere 5 Filistinlinin de yaralandığını duyuruldu.

Filistin Kızılay Cemiyetinden yapılan açıklamada ise, işgal güçlerinin alandaki yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına da ateş açtıklarını ve araçlardan birine de kurşun isabet ettiği bildirildi.

Öte yandan, Kızılay acil yardım çalışanları AA muhabirine, İsrail askerlerinin kalabalığa yoğun göz yaşartıcı gaz kullanmasından dolayı nefes yollarında ağır tahrişler oluşan onlarca kişiye sahada ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un doğusundaki Yusuf Makamı adıyla bilinen camiye baskınları sırasında onları himaye amacıyla askeri dozerlerin eşliğinde büyük bir askeri birlik kente giriş yaptı. Kente yönelik baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbede ve çatışmada işgal güçleri gerçek mermilerle halka ateş açtı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğunu belirterek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Yanık: Çocuk hakları, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin en çok önem verdiği ortak değerlerin başında geliyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Bodrum'a sezonun son kruvaziyer seferini 'Costa Venezia' yaptı

Benzer haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı

TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı

Filistinliler, "sahte mezarlarla" mahallelerini Yahudileştirmek isteyen İsrail’i protesto etti

Filistinliler, "sahte mezarlarla" mahallelerini Yahudileştirmek isteyen İsrail’i protesto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Filistin yönetiminden, İsrail'de kurulacak yeni hükümetin "uluslararası hukuka uymaya zorlanması" çağrısı

Filistin yönetiminden, İsrail'de kurulacak yeni hükümetin "uluslararası hukuka uymaya zorlanması" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet