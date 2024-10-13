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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine son 48 saatte düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Aysar Alais, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus, Kalkilya, Beytüllahim ve Ramallah kentlerinde Filistinlilerin evlerine son 48 saat içinde düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutukluların da olduğu 30 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin, baskınlar sırasında evlerdeki eşyaları tahrip ettiği, gözaltına alınan Filistinlilere ve ailelerine tehditte bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 200'ü geçti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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