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Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Dura beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Awad Rjoob, Esat Fırat  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal güçleri (İsrail askerleri) tarafından vurulan Filistinli genç Mahmut İbrahim el-Hurub (18), şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Dura beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Haberde, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, Filistinlilerin de taşlarla karşılık verdiği olaylarda, 2 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 636 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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