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Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı bir beldeye düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldürüldüğü, 2'si kameraman 4 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı   | 05.10.2022
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesine düzenlediği baskında Filistinli Ala Nasır Ahmed (21), İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Ayrıca, İsrail askerlerinin 2'si omzundan, biri elinden biri de ayağından, 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail askerlerinin Deyr el-Hatab beldesine düzenledikleri baskında ekiplerine ateş açıldığını ve iki kameramanın yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Deyr el-Hatab'ta bir evi kuşattığını, bölgede İsrail askerleri ve silahlı Filistinlilerle çatışmalar çıktığını aktardı. İsrail askerlerinin, çevredeki Filistinlileri dağıtmak için ayrıca göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu Batı Şeria'nın kuzeyi, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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