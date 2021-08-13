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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Esat Fırat   | 13.08.2021
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 5 Filistinliyi yaraladı

Kudüs


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı İlk Yardım ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteri sırasında 5 Filistinliyi plastik mermiyle vurarak yaraladığını söyledi.

Cibril, çok sayıda Filistinlinin de İsrail askerlerince kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini vurguladı.

Öte yandan Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Yatta beldesinde de Filistinliler, Yahudi yerleşim bölgesi inşa edilmesi planlanan arazi yakınında cuma namazı kıldı.

Filistinli yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin cuma namazından sonra İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerini protesto ettiğini aktardı.

Amur, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra ses bombalarıyla müdahale ettiğini ve çok sayıda göstericinin etkilendiğini ifade etti.

Filistinliler Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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