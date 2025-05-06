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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Emre Gürkan Abay  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da ve ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

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Putin ve Netanyahu'nun görüşmede, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili "tarihi tahrif" girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kızıl Ordu’nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm'in yenilgisindeki belirleyici rolünün vurgulandığı ifade edilerek, "Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya'da hem de 9 Mayıs'ın resmi tatil olduğu İsrail'de kutsal şekilde onurlandırılıyor." ifadesi yer aldı.

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