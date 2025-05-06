ABD Başkanı Trump: "Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney ile tanışmayı dört gözle bekliyorum"
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın yeni seçilmiş Başbakanı Mark Carney ile tanışmayı "dört gözle" beklediğini belirtti.
New York
Trump, Beyaz Saray'da bugün Kanada'nın yeni lideri Carney ile yapacağı görüşme öncesinde, kendine ait sosyal paylaşım platformu Truth Social'da, "Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney ile tanışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'ya "vali" diyen ve Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olmaya çağıran Trump, yeni Başbakan Carney'i ağırlamaya hazırlandığı sırada, yeniden ilginç açıklamalarda bulundu.
Trump, Carney ile çalışmayı çok istediğini belirttiği paylaşımında, "Ama basit bir gerçeği anlayamıyorum. ABD, Kanada'ya yılda 200 milyar dolarlık sübvansiyon sağlamanın yanı sıra onlara ücretsiz askeri koruma ve diğer birçok şey de sağlıyor. Onların arabalarına, enerjilerine, kerestelerine, sahip oldukları hiçbir şeye ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.
Kanada ile dostluklarını her zaman sürdürme umudunu paylaşan Trump, Kanada'nın ise ABD'nin her türlü desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Trump, "Başbakan yakında gelecek ve büyük ihtimalle tek önemli sorum bu olacak." sözlerini kaydetti.
Trump'tan, "Kanada satılık değil" diyen Kanada Başbakanı Carney'ye "Bunu zaman gösterecek" yanıtı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin "Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır." sözlerine, "Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme." karşılığını verdi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Kanada Başbakanı Carney ile Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.
ABD ile Kanada arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ve yeni Başbakan Carney'nin önemli bir seçim başarısı elde ettiğini dile getiren Trump, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
Daha önceki "Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmalı" şeklindeki açıklaması sorulan Trump, "Hala Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğine inanıyorum ancak bu iki kişilik bir tango, değil mi? Bence bu durumun Kanada vatandaşları için muazzam faydaları olurdu; düşük vergiler, ücretsiz ordu... Bence bu gerçekten harika bir evlilik olurdu." dedi.
"Kanada satılık değil" ifadesine Trump'tan cevap
Soru-cevap bölümünün en ilginç anlarından birinde Kanada Başbakanı Carney'nin, "Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır." ifadesini kullanması üzerine Trump, şu yorumu yaptı:
"Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme. Yapılması mümkün olmayan pek çok şey yaşadım ve sonunda yapılabilir hale geldiler. Eğer herkesin yararına olacaksa... Kanada bizi seviyor, biz de Kanada'yı seviyoruz, bence önemli olan şey budur. Ama zaman içinde neler olacağını göreceğiz."
Kanada ile gümrük anlaşması konusunda görüşeceklerini ve makul bir yol bulmaya çalışacaklarını söyleyen Trump, Kanada'dan gelen araba, çelik ve alüminyuma ihtiyaçlarının olmadığını savundu.
ABD-Kanada ilişkilerinin her zaman önemli olduğunu kaydeden Trump, bununla birlikte Kanada'yı yıllık 200 milyar dolar düzeyinde sübvanse ettiklerini ve bu ülkeyi ücretsiz olarak askeri anlamda koruduklarını ifade etti.
"Kanada ile dost olacağız, her ne olursa olsun Kanada ile dost olacağız. Kanada benim için çok özel bir yer." diyen Trump, Kanada'nın savunma harcamalarını artırma yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Kanada'nın eski Başbakanı Trudeau ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerinden tartışma yaşamıştı.
Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Paylaşımında "yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.