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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 12 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki iki bölgeye düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 12 Filistinli gözaltına alındı.

Halime Afra Aksoy   | 14.07.2021
İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 12 kişiyi gözaltına aldı

Ramallah

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, bölgenin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini söyledi.

Baskında İsrail ordusu ile Filistinliler arasında arbede çıktığını aktaran Beni Avde, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci gerçek mermiyle ayağından yaraladığını, birini de gözaltına aldığını belirtti.

Beni Avde, yaralanan Filistinlinin tedavi için hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Beyta beldesine baskında 11 Filistinli gözaltına alındı

Nablus'un güneyindeki Beyta Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Hamayil ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin sabaha karşı bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Baskında 13 Filistinli gencin gözaltına alındığını kaydeden Hamayil, daha sonra 2'sinin serbest bırakıldığını aktardı.

Hamayil, gözaltına alınanlardan birinin daha önce Beyta beldesi kırsalında yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerde başından yaralandığını ve tedavisine devam edilmesi gerektiğini, ayağından yaralı olan ikisinin de koltuk değnekleriyle hareket edebildiklerini dile getirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyta beldesindeki protestolarda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'nde "Avitar" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim karakolu inşa edilmişti.

Filistinliler buna tepki olarak zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere biber gazı ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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