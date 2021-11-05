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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Esat Fırat   | 05.11.2021
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, öğleden sonra çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Filistin Kızılayına bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesi çevresinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini belirtti.

Cibril, İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle karnından vurulan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı. Cibril, söz konusu çocuğun durumunun kritik olduğunu kaydetti.

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