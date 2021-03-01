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Dünya

İsrail Askeri Mahkemesinden FHKC liderlerinden Cerrar'a hapis cezası

İsrail Ofer Askeri Mahkemesi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin işgal altındaki Batı Şeria’da önde gelen liderlerinden eski milletvekili Cerrar'ı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Esat Fırat   | 01.03.2021
İsrail Askeri Mahkemesinden FHKC liderlerinden Cerrar'a hapis cezası

Kudüs

Filistin insan hakları kuruluşu Zamir’in Basın Sözcüsü Hiba Hamarşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah’ın batısındaki İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin Halide Cerrar’ı 2 yıl hapis ve 4 bin Şekel (yaklaşık 1200 dolar) para cezasına çarptırdığını belirtti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski Milletvekili Cerrar, 31 Ekim 2019’da, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.

Cerrar, 28 Şubat 2019 yaklaşık 20 aylık bir mahkumiyetten sonra İsrail makamlarınca serbest bırakılmıştı.

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