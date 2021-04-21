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Dünya

İsrail askeri araçları Gazze sınırını geçerek Filistinlilere ait arazileri tahrip etti

İsrail ordusuna ait aralarında buldozerlerin de bulunduğu askeri araçlar Gazze'nin doğu ve güneyindeki sınırı yaklaşık 100 metre aşarak Filistinlilere ait arazilere zarar verdi.

Ali Semerci   | 21.04.2021
İsrail askeri araçları Gazze sınırını geçerek Filistinlilere ait arazileri tahrip etti Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait aralarında buldozerlerin de bulunduğu 14 askeri araç, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye mahallesinin doğu sınırını yaklaşık 100 metre aştı.

Eski Nahil Avaz Kapısı yakınındaki bölgede arazilerde tahrip ve tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri araçlar daha sonra tekrar sınırın İsrail tarafına döndü.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki En-Nahda Mahallesi bölgesinde sınırı aşan askeri araçlar da yine bölgedeki araziyi tahrip etti.

Sınır aşma dolayısıyla İsrail güçleri ile Filistinliler arasında herhangi bir çatışmanın olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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