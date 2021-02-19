Euro
8.44
Dolar
6.98
BIST 100
1,546.41
Altın
1,767.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile yeni nesil Arrow (HITS)-4 balistik füze savunma sistemini geliştirmeye başladıkları belirtildi.

Gülşen Topçu   | 19.02.2021
İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

Kudüs

İsrail, Washington ile ortaklaşa yeni nesil bir balistik füze savunma sistemi geliştirmek için çalıştığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yeni nesil Arrow (HITS)-4 balistik füze savunma sistemini geliştirmeye başladıklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ortaklaşa geliştirilen Arrow-4'ün hem teknik açıdan hem de sahada büyük bir sıçrama sağlayacağını kaydetti.

İsrail, Demir Kubbe, Arrow-2 ve Arrow- 3 gibi birkaç füze savunma sistemine sahip.

ABD Kongresinin Aralık 2020'de kabul ettiği "2021 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasa Tasarısında, ABD ile İsrail'in üzerinde ortak çalıştığı ve uzun menzilli karadan havaya ve havadan karaya füze tespit sisteminin de dahil olduğu "Arrow Sistemlerini Geliştirme Programına" 173 milyon dolar ayrılması kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 7 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanı Austin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

ABD, Trump yönetiminin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi
NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'a sorunsuz iniş yaptı

NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'a sorunsuz iniş yaptı
Teksas'ın bir kısmı elektrik kesintisiyle diğer kısmı yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor

Teksas'ın bir kısmı elektrik kesintisiyle diğer kısmı yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor