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Dünya

İsrail, 7 Ekim'den beri işgal altındaki bölgede 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
İsrail, 7 Ekim'den beri işgal altındaki bölgede 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin çarşamba gününden bu yana Batı Şeria'daki Beytüllahim, Tulkerm, Nablus ve Cenin bölgelerinde 20 kişiyi alıkoyduğu aktarılan açıklamada, "7 Ekim'den beri İsrail'de gözaltına alınanların toplam sayısı 7 bin 40'a yükseldi. Bunlar arasında evlerinden, askeri kontrol noktalarından alıkonulanlar, baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve rehin tutulanlar da bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

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