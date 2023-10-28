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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanyol Bakan Avrupa'ya seslendi: Bizi soykırıma alet etmeyin, harekete geçin

İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Ione Belarra, İsrail'in dün akşam Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla ilgili, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "Harekete geçin." çağrısı yaptı.

Şenhan Bolelli  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
İspanyol Bakan Avrupa'ya seslendi: Bizi soykırıma alet etmeyin, harekete geçin

Madrid

Belarra, X sosyal medya platformundan videolu mesaj paylaştı.

Belarra, mesajında "Gazze'de cehennemi andıran bir gecenin ardından Avrupa liderlerine çok basit ama önemli bir mesajım var. Bizi soykırımın suç ortağı yapmayın, harekete geçin." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün geceden beri tüm iletişim kanallarını kapattığını hatırlatan Belarra, "Bunun tek bir amacı var. İsrail suçunu örtmeye çalışıyor." dedi.

Avrupalıların birçoğunun Gazze'de olup bitenler karşısında "Kimse bir şey yapmayacak mı?" diye sorduğunu aktaran İspanyol Bakan, şöyle devam etti:

"Avrupa ülkelerine iki mesajım var. İspanya'da mevcut Başbakan Pedro Sanchez dahil tüm başbakan ve devlet başkanları, hareketsiz kalmak bizi programlı bir soykırımın suç ortağı yapmaktadır. İsrail, istediğini yapmakta çünkü uluslararası müttefikleri dokunulmazlığını garanti ediyor. Harekete geçmeliyiz. Yarın geç olacak. İsrail ile diplomatik ilişkilerinizi kesin. Bu soykırımın sorumlularına karşı örnek olacak ekonomik yaptırımlar uygulayın. Ve hiç şüphe yok ki Netanyahu'yu insanlığa karşı işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine götürelim."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarından dolayı çok üzüntülü ve öfkeli olduğunu ifade eden Belarra, Avrupa vatandaşlarına da seslenerek, "Bizim adımıza değil, bizim sessizliğimizle değil. Evlerinizden çıkın, seferber olun, harekete geçin. Her eyleme, gösteriye katılın. Bu soykırımın sona ermesi için sesimizi yükseltelim." açıklamasında bulundu.

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