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Dünya

İspanya'da Telefonica şirketindeki arıza bazı bölgelerde sabit telefon hizmeti ve interneti bir süre kesti

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'da ağ güncellemesinden kaynaklanan arızadan dolayı, ülkenin bir bölümünde bazı şirketlerin sabit hatlarındaki birkaç hizmetin devre dışı kaldığı bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İspanya'da Telefonica şirketindeki arıza bazı bölgelerde sabit telefon hizmeti ve interneti bir süre kesti

Madrid

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Telefonica şirketi kaynaklarına dayandırdığı haberde, ağ güncellemesinin yapıldığı anda meydana gelen bir sorundan dolayı saat 03.00'te bazı şirketlerin sabit telefon ve internet hatlarında kopukluk yaşandığı belirtildi.

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On yedi özerk yönetimin olduğu İspanya'nın Valensiya, Aragon, Endülüs, Kastilya ve La Mancha, Extremadura, Rioja, Extremadura ve Bask bölgelerinde Telefonica'nın hizmet verdiği bazı telefon şirketlerinin sabit hatlarındaki kopukluktan dolayı 112 acil telefonlarının yerine kısa süreliğine alternatif başka numaraların kullanıldığı açıklandı.

Telefonica, yerel saatle 10.30'dan (TSİ 11.30) itibaren sabit telefon hatlarının ve internetin normal kullanıma geçtiği bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Vodafone ve MasOrange şirketleri, arızanın Telefonica'dan kaynaklandığını, kendi müşterilerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

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