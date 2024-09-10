İspanya'da Podemos lideri Belarra, İsrail'e karşı uluslararası toplumun pasifliğini eleştirdi
İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos Partisi'nin lideri Ione Belarra, İsrail'e karşı pasif kalmaya devam ettiği için uluslararası toplumu eleştirdi.
Madrid
Belarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin kampının bulunduğu ve sivillerin kaldığı yere saldırmasını kınadı.
- İsrail'in 340 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye çıktı
- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yakıt sıkıntısı, hastaneleri ve çocuk felci aşı kampanyasını etkiliyor
- İsrail basınına göre, hükümet, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
- İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
- Guterres, görev süresi boyunca Gazze'deki "yıkım ve ölümün benzerine rastlamadığını" söyledi
Podemos lideri Belarra, "Gazze'de terör devam ediyor. İsrail terörist devleti 40'tan fazla kişiyi öldürerek dün gece Gazze'de mülteci kampına saldırdı. Uluslararası toplumun bu kadar pasifliği karşısında hissettiklerimi anlatacak kelimeler artık bulamıyorum." ifadesini kullandı.
İspanya bisiklet yarışında Filistin bayraklarıyla "İsrail'in yaptığı soykırım" protesto edildi
Diğer yandan İspanya bisiklet yarışı "La Vuelta"nın sona erdiği 8 Eylül'de başkent Madrid'deki son etapta kalabalık bir grup Filistin bayraklarıyla İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etti.
Yarış etabının farklı yerlerinde açılan Filistin bayrakları ile ilgili açıklama yapan bazı sivil toplum kuruluşları, "İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın kınanmasına ve Filistin konuşulmasına devam etmek için bu eylemin yapıldığını" bildirdi.
İspanya polisinin, bazı noktalarda Filistin bayraklarını kaldırmaya çalışması ise kınandı.
Filistin yanlısı örgüt ve gruplar, 21 gün süren La Vuelta'nın her etabında Filistin bayrağı ve pankartlar açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.