Dünya

Madrid havalimanında, özel güvenlik çalışanlarının grevi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda özel güvenlik çalışanlarının üçüncü gününe giren grevinden dolayı uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Şenhan Bolelli  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Madrid

Madrid Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda Trablisa şirketine bağlı, yolcu bagaj kontrolleri yapan özel güvenlik çalışanlarının süresiz grevi üçüncü gününe girdi.

İspanyol basınına göre, grevlerden dolayı havalimanı içinde bagaj teslim ve güvenlik noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu, çok sayıda yolcunun uçuş saatlerini kaçırdığı belirtiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havalimanı yetkilileri, grev nedeniyle en çok İberia hava yolu şirketinin kullandığı T4 terminalinin etkilendiğini, bekleme sürelerinin ortalama 90 dakikaya çıktığını kaydetti.

İberia hava yolu şirketi, grev nedeniyle yaklaşık 1900 yolcunun uçuşunu kaçırdığını duyurdu.

Grevin hava yolu şirketi ile bağlantılı olmamasından dolayı yolcuların ekonomik olarak talepte bulunamadığı ifade edildi.

Barajas Havalimanı'nda yolcu ve el bagajı güvenlik kontrollerinden sorumlu şirket Trablisa'nın açıklamasına göre, havalimanı güvenliğinden sorumlu 850'den fazla çalışandan 21'i grev çağrısında bulundu.

Şirket, grevin "biçimsel ve maddi kusurları"nın yanı sıra bagaj güvenliğinden sorumlu Grupo Sureste şirketi çalışanlarının greviyle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle yasa dışı ilan edilmesini istiyor.

