Dolar
13.68
Euro
15.46
Altın
1,768.56
ETH/USDT
4,530.90
BTC/USDT
57,000.00
BIST 100
1,880.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu. -VTR-
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son bir ayda yaklaşık 4,5 kat arttı.

Şenhan Bolelli   | 02.12.2021
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı

Madrid

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, her 100 bin kişide görülen ülkedeki vaka ortalamasının 234'e çıktığı bildirildi. Bu rakam 2 Kasım'da 53 olarak gerçekleşmişti.

Son 24 saatte ülkede 14 bin 500 yeni vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgından 42 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki 8 kentin (Girona, Huesca, Avila, Castellon, San Sebastian, Lleida, Teruel ve Zamora) Kovid-19'da yüksek riskli seviyede olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanları Sağlık Bakanı Carolina Darias başkanlığında toplandı.

Darias, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda İspanya'da 5 kişide (3 Madrid, 2 Katalonya) Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

İspanyol bakan, ülkede 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısına başlanması için 3,3 milyon doz Pfizer aşısı geleceğini, aralıkta 1,3 milyon, ocakta da 2 milyon çocuğun aşılanmasının planlandığını söyledi.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89,4'ünde ikinci doz aşılar tamamlanırken, geçen aydan itibaren 60 yaş üstüne 3. doz aşılara başlanmıştı.

İspanya'da her özerk yönetim Kovid-19 önlemlerini yerel yönetimlerin kararıyla alırken, bazı bölgelerde restoran ve eğlence merkezlerine yüzde 75 kapasiteyle müşteri kabul etme ve sadece aşı sertifikasıyla giriş izni veriliyor.

Salgının başlamasından bu yana İspanya'da 5 milyon 189 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplamda 88 bin 122 kişi salgından öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı
ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor

Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor

İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı

Singapur'da ilk kez Omicron varyantı vakaları görüldü

Hindistan’da ilk kez Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı

Hindistan’da ilk kez Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı
Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
'Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun' çağrısı

'Kovid-19'da yeni varyantların çıkışını azaltmak için aşı olun' çağrısı