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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı

İspanya Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sol görüşlü azınlık hükümetinin iki dönem aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararlarının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Şenhan Bolelli   | 27.10.2021
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid

İspanya'da ilki 14 Mart 2020-21 Haziran 2020, ikincisi 25 Ekim 2020-9 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanan OHAL'ler anayasaya aykırı bulundu.

Muhalefetteki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin itirazlarını görüşen Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz'da ilk OHAL'in, bugün de ikinci OHAL'in anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

İspanya Anayasa Mahkemesi, "OHAL dönemlerinde uygulanan genel kapatmaların bir kısıtlama değil, yasal bir çerçeveye dayanmayacak şekilde temel hakların askıya alınması olduğuna" kanaat getirdi.

Mahkeme ayrıca, ilk OHAL döneminde meclis ve senatonun faaliyetlerinin durdurulup çevrim içi toplantılar yapılmasının da anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.

İspanya'da OHAL dönemlerinde belirli saat aralıklarında ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlaması tedbirleri uygulanmış, ayrıca kapalı ve kalabalık yerler kapatılmış ya da buralara sınırlama getirilmişti.

İspanya İçişleri Bakanlığının kayıtlarına göre OHAL'in ihlal edilmesi gerekçesiyle ilk dönemde 1 milyon 142 bin 127, ikinci dönemde ise 220 bin 296 ceza kesildi, bunların yüzde 20'si ödendi.

Hükümet, Anayasaya Mahkemesinin söz konusu kararının ardından ödenen para cezalarının iadesi talimatını verdi.

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