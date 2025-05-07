Sanchez'e göre İspanya jeopolitik gerçekliğe uyum için savunma harcamalarını artırmalı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya ve Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma girişimlerini, "jeopolitik gerçekliğe uyum sağlamak" olarak açıkladı.
Madrid
Sanchez, mevcut durumda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,51'ine denk gelen savunma harcamalarının yüzde 2'ye çıkarılmasına ilişkin hükümetinin aldığı kararın gerekçelerini Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine anlattı.
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Savunma harcamalarının artırılmasını NATO'nun güvenilir bir üyesi olarak İspanya'nın güçlendirilmesiyle ilgili olduğunu dile getiren sosyalist lider Sanchez, şunları söyledi:
"Putin'in neo-emperyalizmi ve Sahel bölgesinin istikrarsızlığı, NATO'nun toplam finansmanının yüzde 60'ını sağlayan ve bugüne kadar Avrupa Birliği'nin güvenlik politikasında merkezi bir rol oynayan ABD'nin jeopolitik stratejisindeki 180 derecelik değişimle daha da kötüleşti. İster beğenelim ister beğenmeyelim, Avrupa ve İspanya'nın bu yeni jeopolitik gerçeğe uyum sağlaması gerekiyor."
Sanchez, savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarılmasıyla bütçeye getirilecek 10,471 milyar avroluk ek yükün bir kısmının dijital teknolojiler, telekomünikasyon ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinden daha fazla etkilenen diğer stratejik sektörlere yatırılacağını kaydetti.
Amaçlarının sanayi, güvenlik ve savunma sektörlerinde üretim süreçlerini modernize etmek ve daha fazla istihdam yaratmak olduğunu belirten Sanchez, 36 bini doğrudan olmak üzere toplamda 60 bin kişiye istihdam sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.
Savunma özelinde harcanacak her 10 avronun en az 8'inin ülkenin her yerinde, çok çeşitli sektörlerde çalışan şirketlere gideceğini ve stratejik özerkliğe inandıklarını vurgulayan İspanya Başbakanı, yeni savunma planının ekonomik büyüme tahminlerine de yüzde 0,4 ila yüzde 0,7'lik katkı sağlayacağını savundu.
Plan kapsamında İspanya Silahlı Kuvvetlerinin çalışma şartlarının iyileştirileceğini ve modernleştirileceğini anlatan Sanchez, 7 bin 600 yeni asker alınacağını da duyurdu.
Mecliste azınlıkta olan sol koalisyon hükümeti, yeterli desteği bulamadığından Genel Kurulda oylamaya gitmeden savunma harcamalarını artırmak isterken, muhalefetten de sert eleştiriler alıyor.
Muhalefet partileri, İspanya tarihinde savunma harcamalarına getirilen bu zamana kadarki en büyük ek bütçenin oylanmasını istiyor.
Sanchez, nükleer santralleri yöneten büyük enerji firmalarını suçladı
Sanchez, 28 Nisan tarihinde İspanya, Portekiz ve Andorra ile Fransa'nın güneyindeki bir bölümü etkileyen uzun süreli elektrik kesintisi hakkında siyasi partileri bilgilendirmek için Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.
İspanya Başbakanı Sanchez, "Nükleer santrallerin sahibi olan büyük enerji şirketlerinin istediği, nükleer santrallerin ömrünü uzatmanın maliyetinin kendileri değil, çalışan orta sınıf tarafından ödenmesidir." dedi.
Elektrik kesintisinin, sol koalisyon hükümetinin nükleer santralleri kapatmaya ve yenilenebilir enerjiyi daha da güçlendirmeye ilişkin politikasından kaynaklandığına ilişkin iddiaların "yalan veya cahillik" olduğunu savunan Sanchez, "Konuyu yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye indirgemek, çok büyük bir manipülasyondur." değerlendirmesini yaptı.
Hem hükümetin hem de İspanyolların 28 Nisan'da ne yaşandığını bilmek istediğini, bu nedenle dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:
"Bildiğimiz her şey kamuoyuyla paylaşılacak ancak süreç zaman alacak çünkü yaklaşık 756 milyon veri noktasının incelenmesi gerekecek. Herkes bilsin ki, bu konunun sonuna kadar gideceğiz. Hesap verebilirliği talep etmek ve sistemi daha da güvenilir hale getirmek istiyoruz. Her krizde alınan dersler vardır."
Pedro Sanchez, ayrıca elektrik kesintisinin ekonomik etkisinin 415 milyon avroyla sınırlı olduğunu aktardı.
Muhalefet partileri hükümetin istifasını istedi
Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise yaşanan elektrik kesintisinin "hükümetin bir utancı" olduğunu savunarak "bu zamana kadar açık ve ikna edici bir açıklama yapamayan hükümette sorumluların istifa etmesini" istedi.
Feijoo, "Avro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi olan İspanya, 28 Nisan'da yaşananların istifalar olmadan çözülmesine tahammül etmeyecektir." dedi.
İspanya Meclisinde üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağcı Vox'un lideri Santiago Abascal da hükümetin derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.