İspanya: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 50 İspanyol aktivistten 21'inin bugün Tel Aviv'den ayrılarak ülkelerine döneceklerini duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
İspanya: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak

Madrid

Albares, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Eğer herhangi bir terslik olmazsa 21 İspanyol, bugün İsrail'den ayrılacak." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun üyelerinden ülkeye girişlerinin yasa dışı olduğunu kabul eden belgeyi imzalayanların olduğunu belirten Albares, saat ve yer bilgisi vermeden 21 İspanyol'un bugün Tel Aviv'den ayrılmasının beklendiğini söyledi.

Albares, kalan 29 İspanyol aktivistin de ilerleyen günlerde ayrılacağından emin olduğunu söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı, gönderdikleri Furor askeri gemisinin bölgedeki seyrine devam edeceğini, Gazze'ye doğru yola çıkan diğer Küresel Sumud Filosu teknelerini de izleyeceğini dile getirdi.

Bu arada Albares, Gazze'deki duruma ilişkin, Mısır'da yarın başlayacak barış görüşmelerine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakarak nihai hedefinin Filistin Devletini kurmak olması gerektiğini vurguladı.

