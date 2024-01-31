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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya Kralı 6. Felipe, "Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe, İsrail'in saldırdığı Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımın ulaştırılmasının garanti edilmesini istedi.

Şenhan Bolelli  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
İspanya Kralı 6. Felipe, "Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

Madrid

İspanya'da akredite olan 126 ülkenin büyükelçisine hitaben Madrid'deki Kraliyet Sarayı'nda konuşma yapan Kral 6. Felipe, "Gazze'de yaşanan trajedi insanlığın vicdanını sarsıyor." dedi.

Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasının garanti edilmesi için uluslararası topluma çağrı yapan İspanya Kralı, Hamas'ın da rehineleri şartsız ve hemen serbest bırakmasını talep etti.

Kral 6. Felipe, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin, ısrarlı şekilde uluslararası toplumda vurguladığı "İsrail ve Filistin devletlerinin eşit şartlarda, tam bağımsız ve sınırları belli olacak şekilde tanındığı, iki devletli çözüm" önerisini yineledi.

Kısa süre sonra 2. yılını dolduracak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de değinen Kral 6. Felipe, "Rusya, Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız şekilde işgal etti. Ülkemiz, Ukrayna'da küresel, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne tam saygı çerçevesinde, Avrupalı ​​ve uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

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