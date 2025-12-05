Dolar
Dünya

İspanya hükümeti, İsrail'i boykot için Eurovision Yarışması'ndan çekilme kararından memnun

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya devlet televizyonu RTVE'nin yarışmadan çekilme kararı İspanya hükümetince memnuniyetle karşılandı.

Şenhan Bolelli  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
İspanya hükümeti, İsrail'i boykot için Eurovision Yarışması'ndan çekilme kararından memnun

Madrid

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "RTVE'nin insan haklarına öncelik vermesinden gurur duyuyorum. Kültür her zaman barış ve adaletten yana olmalı, Gazze'deki soykırımı aklamaktan değil." ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "RTVE'nin kararı doğru. İsrail'in Gazze'deki soykırımı aklanamaz. Kültür, adalet ve barışın yanında olmalıdır. RTVE'nin insan haklarını herhangi bir ekonomik çıkardan üstün tutmasından gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da sosyal medyada, "Kamu televizyonu soykırıma karşı. Onuru savunduğunuz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sosyal Haklar, Tüketici İşleri ve 2030 Gündemi Bakanı Pablo Bustinduy da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "RTVE doğru şeyi yaptı. İnşallah diğer ülkeler de örnek alır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in "Avrupa Yayın Birliği (EBU) Meclisinde yaşananlar, Eurovision'un bir şarkı yarışması değil, jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu doğruluyor." paylaşımını etiketleyerek, altına "Gurur." yazdı.

Muhalefetteki Podemos partisinin Avrupa parlamenteri İrene Montero da paylaşımında, "Eurovision'un İsrail'i yarışmada tutmaya karar vermesi tüyler ürpertici. Ancak RTVE çekilerek güçlü bir mesaj verdi. Soykırımı durdurana kadar baskıyı sürdürmeliyiz. Hükümet de RTVE kadar cesur olmalı ve İsrail ile tüm bağlarını koparmalı." ifadelerini kullandı.

Bu arada İspanyol devlet televizyonu RTVE, Viyana'da yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılmasını sağlamak için EBU Genel Kurulunda yapılanın, bu yarışmanın bir jeopolitik festival olduğunun göstergesi olduğunu ana haber bülteninde vurguladı.

Eurovision'da "Büyük 5'li" olarak adlandırılan İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya arasında İsrail'i Eurovision'da boykot eden tek ülkenin İspanya olduğunu kaydeden RTVE, Viyana'da yapılacak yarışmanın yarı finallerini ve finalini de yayımlamayacağını duyurdu.

EBU Genel Kurulunda yaşananların ardından İspanya ile birlikte Hollanda, Slovenya ve İrlanda devlet televizyonları da İsrail'i boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
