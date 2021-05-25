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Dünya

İspanya, Fas'tan gelen düzensiz göçmenlerden 7 bin 800'ünü geri gönderdi

İspanya, Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine 17-19 Mayıs arasında Fas sınırından yasa dışı giriş yapan 8 binden fazla düzensiz göçmenden 7 bin 800'ünü geri gönderdiğini duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 25.05.2021
İspanya, Fas'tan gelen düzensiz göçmenlerden 7 bin 800'ünü geri gönderdi

Madrid

İçişleri Bakanlığı ve Ceuta yerel yönetim kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, Ceuta'ya gelen 8 binin üzerinde düzensiz göçmenden 7 bin 800'ünün geri gönderildiği, reşit olmayan 833 göçmenin ise kentteki üç barınma merkezine dağıtıldığı bildirildi.

Öte yandan Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, reşit olmayan düzensiz göçmenlerden 200'ünün ülkedeki 17 özerk yönetimden 16'sına dağıtılması için anlaşmaya vardı.

Özerk yönetimlerin, 5-20 arasında çocuk düzensiz göçmeni kabul edeceği belirtildi.

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizi daha da derinleştiren düzensiz göçmen akınında, Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakmasıyla 8 binden fazla göçmen 17-19 Mayıs arasında yüzerek ya da yürüyerek Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından İspanya'ya geçmişti.

Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlamasıyla 20 Mayıs'tan sonra düzensiz göçmen akını durdurulmuştu.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Fas, Madrid Büyükelçisini istişare amacıyla Rabat'a çağırırken, İspanya ise Avrupa Birliği'nden aldığı destekle sorunu çözmeye çalışıyor.

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