İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Körfez ülkelerinde diplomasi turuna çıkacak
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Orta Doğu'ya barışın getirilmesi hedefiyle yarın Körfez ülkelerini kapsayan bir diplomasi turuna çıkacak.
Madrid
İspanya Hükümetinden yapılan açıklamada, Albares'in Körfez ülkelerindeki ilk durağının Katar olacağı bildirildi.
Albares, başkent Doha'ya doğru yola çıkmadan önce yarın sabah İspanya Meclisi Uluslararası Kalkınma İşbirliği Komisyonunun olağanüstü oturumuna katılarak bilgilendirme yapacak.
İspanyol Bakan, hafta içinde yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının özellikle Yemen'de yaşanan gelişmelerle bölgedeki diğer ülkelere yayılmasından büyük endişe duyduğunu söylemişti.
İsrail ve Hamas arasında acil ve şartsız ateşkes ile rehinelerin hemen serbest bırakılması çağrıları yapan İspanya hükümeti, Filistin devletinin tanındığını iki devletli bir çözüm temelinde uluslararası barış konferansı yapılmasını öneriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.