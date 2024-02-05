Dolar
30.65
Euro
33.09
Altın
2,039.79
ETH/USDT
2,287.90
BTC/USDT
42,519.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Körfez ülkelerinde diplomasi turuna çıkacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Orta Doğu'ya barışın getirilmesi hedefiyle yarın Körfez ülkelerini kapsayan bir diplomasi turuna çıkacak.

Şenhan Bolelli  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Körfez ülkelerinde diplomasi turuna çıkacak

Madrid

İspanya Hükümetinden yapılan açıklamada, Albares'in Körfez ülkelerindeki ilk durağının Katar olacağı bildirildi.

Albares, başkent Doha'ya doğru yola çıkmadan önce yarın sabah İspanya Meclisi Uluslararası Kalkınma İşbirliği Komisyonunun olağanüstü oturumuna katılarak bilgilendirme yapacak.

İspanyol Bakan, hafta içinde yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının özellikle Yemen'de yaşanan gelişmelerle bölgedeki diğer ülkelere yayılmasından büyük endişe duyduğunu söylemişti.

İsrail ve Hamas arasında acil ve şartsız ateşkes ile rehinelerin hemen serbest bırakılması çağrıları yapan İspanya hükümeti, Filistin devletinin tanındığını iki devletli bir çözüm temelinde uluslararası barış konferansı yapılmasını öneriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Milli Savunma Komisyonu, KKTC'deki Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta tamamlanan TOKİ konutlarını gezdi
Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli tutuklandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'de defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Benzer haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Körfez ülkelerinde diplomasi turuna çıkacak

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Körfez ülkelerinde diplomasi turuna çıkacak

İspanya, UNRWA'ya finansman desteğini değiştirmeyeceğini duyurdu

İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail-Filistin geriliminin tırmanmaması için Lübnan ve Irak'a gidiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e karşı adım atmasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e karşı adım atmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet