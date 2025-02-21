Dolar
36.41
Euro
38.17
Altın
2,935.47
ETH/USDT
2,806.60
BTC/USDT
98,797.00
BIST 100
9,540.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'nın "dönüm noktasında" olduğunu belirtti

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Ya demokratik değerlerin ve Avrupa'nın inşa edildiği değerlerin yanında olacağız ya da saldırganın." dedi.

Şenhan Bolelli  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'nın "dönüm noktasında" olduğunu belirtti

Madrid

Albares, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 zirvesi sırasında İspanyol televizyonu La Sexta'ya demeç verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelere değinen Albares, "Kesinlikle bir dönüm noktasındayız. Avrupa tarihinde bu ilk kez olmuyor. Bu kez bir yenisini yaşıyoruz. Hepimizin bir karar vermesi ve tarafını seçmesi gerek. Ya demokratik değerlerin ve Avrupa'nın inşa edildiği değerlerin yanında olacağız ya da saldırganın. Açık bir şekilde Ukrayna'nın yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Albares, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 3. yılını doldurduğunu, bu saldırıların haklı hiçbir tarafı bulunmadığını, adaletsiz ve yasa dışı bir savaş başlatıldığını savundu.

İspanya'nın, baştan beri Ukrayna'nın yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini aktaran Albares, hiçbir geri adım atmadan demokrasilerini, eşitlik ve çoğulculuk değerlerini savunarak güçlendireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan "diktatör" suçlamasına ilişkin Albares, "Zelenskiy, demokratik bir şekilde ve üstelik çok yüksek oranda oyla başkan seçildi. Tamamen demokratik değerlerle görevdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Albares, başta İspanya'da Vox partisinin lideri Santiago Abascal olmak üzere Rusya'yı savunmaya kalkan aşırı sağcı tüm liderleri eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu skandal ve tamamen saçma bir şeydir. Hepimiz biliyoruz ki bu savaşın babası, tek adamı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'dir. Saldırganın yanında olmak Avrupa projesine karşı çıkmaktır. Avrupa Birliği olmadan ne İspanyollar ne de Avrupa'nın geri kalan toplumları onlarca yıldır sahip oldukları istikrar, barış ve ilericiliğe sahip olamazlardı."

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya başlandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü
34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

Benzer haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'nın "dönüm noktasında" olduğunu belirtti

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'nın "dönüm noktasında" olduğunu belirtti

UNICEF'e göre Ukrayna'da geçen yıl çocuk ölümleri 2023'e kıyasla yüzde 50 arttı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Ülkelerin bizi sömürmesine izin verdiğimiz günlerin sona ermesi lazım

ABD Başkan Yardımcısı Vance: ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı

ABD Başkan Yardımcısı Vance: ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı
Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "Seçim yapmayan bir diktatör" nitelemesi Batılı liderlerin gündeminde

Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "Seçim yapmayan bir diktatör" nitelemesi Batılı liderlerin gündeminde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: (Rusya-Ukrayna savaşı) Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: (Rusya-Ukrayna savaşı) Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet