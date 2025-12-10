Dolar
42.60
Euro
49.73
Altın
4,201.47
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Madrid'de görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Madrid'de bir araya geldi.

Şenhan Bolelli  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Madrid'de görüştü Fotoğraf: Diego Radames/AA

Madrid

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen ikili görüşmenin ardından Abbas'ın yanında basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Bu soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli ancak bu şekilde mağdurlar adalet ve bir nebze huzur bulabilir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Filistin Ulusal Yönetimi'ne desteğinin devam edeceğinin garantisini verdi.

Ateşkesin ardından Filistinlilerin saldırılara, şiddete ve temel haklarına yönelik kısıtlamalara maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Sanchez, "Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Evet, bir ateşkes anlaşması yapıldı ancak bu gerçek olmalı, sadece göstermelik, kağıttan bir taş olmamalı." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İspanya'nın verdiği desteğe teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak uygulanması çağrısında bulunan Abbas, Batı Şeria'daki şiddete son verilmesi için yardım istedi.

Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe tarafından da kabul edilen Abbas, Mayıs 2024'te İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen kabul etmesinin ardından bu ülkeye ikinci resmi ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor
İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak

Benzer haberler

İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Madrid'de görüştü

İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Madrid'de görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ülkesine davet etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet