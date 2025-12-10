İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Madrid'de görüştü
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Madrid'de bir araya geldi.
Madrid
Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen ikili görüşmenin ardından Abbas'ın yanında basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Bu soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli ancak bu şekilde mağdurlar adalet ve bir nebze huzur bulabilir." dedi.
İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Filistin Ulusal Yönetimi'ne desteğinin devam edeceğinin garantisini verdi.
Ateşkesin ardından Filistinlilerin saldırılara, şiddete ve temel haklarına yönelik kısıtlamalara maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Sanchez, "Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Evet, bir ateşkes anlaşması yapıldı ancak bu gerçek olmalı, sadece göstermelik, kağıttan bir taş olmamalı." ifadelerini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da İspanya'nın verdiği desteğe teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak uygulanması çağrısında bulunan Abbas, Batı Şeria'daki şiddete son verilmesi için yardım istedi.
Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe tarafından da kabul edilen Abbas, Mayıs 2024'te İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen kabul etmesinin ardından bu ülkeye ikinci resmi ziyarette bulundu.