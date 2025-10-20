Dolar
41.95
Euro
48.95
Altın
4,293.85
ETH/USDT
4,034.00
BTC/USDT
110,945.00
BIST 100
10,413.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya, AB'nin İsrail'e yönelik yaptırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının her aşaması sağlamlaştırılana kadar Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı yaptırımlarını masada tutmaya devam etmesini istedi.

Şenhan Bolelli  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
İspanya, AB'nin İsrail'e yönelik yaptırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu

Madrid

Albares, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendiren Albares, "Belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda henüz büyük şeyler elde edemedik. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılması henüz sağlanmadı. Çok yeni ve gördüğümüz gibi çok kırılgan bir süreç." dedi.

AB'nin şu anda, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımları geri çekebilecek durumdan çok uzak olduğunu vurgulayan Albares, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın istikrarlı olmasını garanti edebilmek için AB'nin Gazze Şeridi'ndeki varlığının artırılması çağrısında bulundu.

AB'nin İsrail'e karşı yaptırımlarının masada olmaya devam etmesi gerektiğini belirten İspanya Dışişleri Bakanı Albares, "Ateşkesi zayıflatacak, insani yardım akışını aksatacak ve her şeyden önce Gazze'deki Filistinliler için normal bir geleceği engelleyecek kalıcı bir çatışmaya izin verilemez." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım
Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülen uzman çavuş Ekri'nin cenazesi toprağa verildi
Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Benzer haberler

İspanya, AB'nin İsrail'e yönelik yaptırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu

İspanya, AB'nin İsrail'e yönelik yaptırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet