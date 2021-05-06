Euro
10.00
Dolar
8.33
BIST 100
1,420.00
Altın
1,786.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı

İslami Cihad Hareketi, İsrail'e "Kudüs'te yürüttüğü savaştan geri dönmemesi durumunda beklemediği bir cevapla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 06.05.2021
İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı

Gazze

Hareket, yayınladığı bildiride, "İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yönelik İsrail'in saldırısı, sistematik bir Yahudileştirme savaşıdır." ifadesi yer aldı.

Filistin halkının kararlı bir şekilde kuvvetle bu savaşa karşı koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki halkın, her türlü baskı ve uygulanan terör karşısında katiyen teslim olmayacağı vurgulandı.

Hareket, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odala beldesinde şehit edilen Sait Avde için başsağlığında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 476 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık

Benzer haberler

İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı

İslami Cihad: Kudüs'teki İsrail saldırısı sistematik bir Yahudileştirme savaşı

AB'den İsrail'e yeni yerleşimleri durdurma çağrısı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail Cumhurbaşkanı, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vereceğini açıkladı

İsrail Cumhurbaşkanı, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vereceğini açıkladı
İsrail’de siyasetin güncel durumunu anlamlandırmak: Süreçler ve yapılar

İsrail’de siyasetin güncel durumunu anlamlandırmak: Süreçler ve yapılar

Gazze'de Kovid-19 aşısı önündeki engeller: Miktar yetersizliği ve güven sorunu

Gazze'de Kovid-19 aşısı önündeki engeller: Miktar yetersizliği ve güven sorunu