Dolar
23.55
Euro
25.89
Altın
1,926.68
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
30,054.00
BIST 100
5,212.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatından Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'da savaşan taraflara, Kurban Bayramı'nda her türlü şiddet eylemini ve çatışmayı durdurma çağrısı yaptı.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
İslam İşbirliği Teşkilatından Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

Ankara

İİT'in yazılı açıklamasına göre Genel Sekreter Taha, Sudan'daki çatışmaların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını istedi.

Kurban Bayramı'nda Sudanlıların kanının dökülmemesi için çatışmaların durdurulması ve tüm Sudan topraklarında olumsuz etkilenen bölgelere acil insani yardım sağlamak amacıyla yardım kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine imkan verilmesi gerektiğini vurgulayan Genel Sekreter, ayrıca Sudan kriziyle ilgili aktif tüm bölgesel ve uluslararası taraflara da ateşkes çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar, 18 Haziran'da başlayan 3 günlük ateşkesin bitmesiyle yeniden şiddetlenmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ölüm ve ölüm nedeni 2022 yılı istatistikleri açıklandı
UMED'in araştırmasına göre medyada nefret söylemi "kimlik" üzerinden yapılıyor
Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Benzer haberler

İslam İşbirliği Teşkilatından Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatından Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle ordu ile HDK arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Sudan'daki iç savaş yaklaşık 2,5 milyon insanı yerinden etti

BM Genel Sekreteri'nden Sudan'daki şiddet olayları için "insanlığa karşı suç" uyarısı

BM Genel Sekreteri'nden Sudan'daki şiddet olayları için "insanlığa karşı suç" uyarısı
Uluslararası Kızılhaç Örgütü: Arap coğrafyasında 16 milyon sığınmacı bulunuyor

Uluslararası Kızılhaç Örgütü: Arap coğrafyasında 16 milyon sığınmacı bulunuyor
Tunus, Hartum Büyükelçisinin konutuna baskın düzenlendiğini duyurdu

Tunus, Hartum Büyükelçisinin konutuna baskın düzenlendiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet