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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Kur'an-ı Kerim'i yakanlara karşı "cezai tedbirler" alınması çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, "Özellikle bu tür provokasyonlar kendi ülkelerinde aşırı sağcılar tarafından tekrar tekrar gerçekleştirildiğinden, ilgili hükümetler katı cezai önlemler almalıdır." ifadesini kullandı.

İbrahim Khazen, Ali Semerci   | 31.01.2023
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Kur'an-ı Kerim'i yakanlara karşı "cezai tedbirler" alınması çağrısı

İstanbul

İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa ülkelerinin hükümetlerini İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakarak hakaret edenlere karşı "sert cezai tedbirler" almaya çağırdı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması konusunda teşkilatın ortak tutumunu ifade etmek amacıyla yürütme kurulunun olağanüstü toplandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplantı sırasında İslamofobinin alçakça ihlallerinin faillerine karşı örgütün alabileceği tedbirlerin ele alındığı ifade edildi.

Teşkilatın açıklamasına göre, toplantıda konuşan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Avrupa'da aşırı sağcı aktivistlerin yürüttüğü provokatif eylemlerden duyduğu memnuniyetsizliği yineledi.

Taha, "Özellikle bu tür provokasyonlar kendi ülkelerinde aşırı sağcılar tarafından tekrar tekrar gerçekleştirildiğinden, ilgili hükümetler katı cezai önlemler almalıdır." dedi.

Gelecekte bu tür provokasyonların tekrarlanmaması için ilgili tüm tarafları sert önlemler almaya çağıran Taha, Kuran'ı Kerim'i kasten yakma ve Hz. Muhammed'e hakaret etme eylemlerinin sadece İslamofobi olayları olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Genel Sekreter Taha, bu eylemlerin, sayıları yaklaşık 1,6 milyar olan tüm Müslümanlara doğrudan bir hakaret olduğunu kaydetti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

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