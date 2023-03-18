İslam İşbirliği Teşkilatından depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye ile dayanışma mesajı
İslam İşbirliği Teşkilatı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye ile dayanışma mesajı verdi.
NOVAKŞOT
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından kapanış bildirisi yayımlandı.
Gelecek İİT toplantılarının gündeminde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin insani yardım çalışmalarının yer alması çağrısı yapılan bildiride, depremlerin etkilerinin giderilmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar takdir edildi ve İİT'in Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.
Bildiride, afetlere ve insani krizlere hızlı müdahale sağlanması amacıyla İİT'in işbirliğinde üye ülkeler arasında kullanışlı bir plan geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.
İİT üyesi ülkelerde artan insani krizlere değinilen bildiride, İİT bünyesinde üst düzey bir oturum düzenlenmesinin önemi vurgulandı.
İİT 49. Dışişleri Bakanları Toplantısı, 16 Mart'ta Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta başlamıştı.
İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'i yargılamak için "harekete geçilmesi" çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin'de işlediği suçlardan ve sürekli ihlallerinden dolayı İsrail'in yargılanması için "harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Filistin davasının ele alındığı oturum yapıldı.
Toplantıda Filistin topraklarındaki duruma ilişkin bir sunum yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesindeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi.
Maliki, sunumunda, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsallıklarına yönelik saldırılarının ve ihlallerinin arttığına dikkati çekti.
İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da Filistin davasını desteklemek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Taha, örgütün üye ülkelerini, Filistin halkının haklarını desteklemek ve İsrail işgalini sona erdirmek için yazılı ve sözlü beyanlar ve mali katkılar sunmaya çağırdı.
"Harekete geçme çağrısı"
Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumunda, İsrail'in Kudüs de dahil, Filistin topraklarındaki varlığının mahiyeti ve bu durumun tüm ülkeler ve BM için yasal sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından istişari görüş talep eden kararın kabul edilmesi memnuniyetle karşılandı.
Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin imzacı taraflarının, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sözleşme hükümlerine bağlı kalmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesi istenen toplantıda, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak ve meşru haklarını tesis etmek için Filistin'in uluslararası arenadaki çabalarını desteklemenin zorunlu olduğu vurgulandı.
Filistin davasından sorumlu komitenin oturumunda, Filistin'de işlediği suçlardan ve sürekli ihlallerinden dolayı İsrail'i yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.
Toplantıda ayrıca, İsrail işgalinin sona ermesine ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak çok taraflı uluslararası himaye altında siyasi bir sürecin başlatılması önerisinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.