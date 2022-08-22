Dolar
18.12
Euro
18.15
Altın
1,736.12
ETH/USDT
1,564.20
BTC/USDT
21,149.00
BIST 100
3,026.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle şehrin sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Zuhal Demirci   | 22.08.2022
İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Londra

Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

İşçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.

Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.

Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 36. yılında kabri başında anıldı
Mardin'deki trafik kazasına ilişkin tutuklanan tır şoförlerinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Meslektaşları Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren muhabirleri anlattı
Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı

Benzer haberler

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti

İngiltere'de başbakan adayları İskoçya'da ikinci kez bağımsızlık referandumuna karşı

İskoçya ücretsiz hijyenik kadın ürünleri sağlayan ilk ülke oldu

İskoçya ücretsiz hijyenik kadın ürünleri sağlayan ilk ülke oldu
İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti

İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet