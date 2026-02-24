Dolar
Dünya

Almanya'da toplu taşıma çalışanlarından 2 günlük uyarı grevi kararı

Almanya'nın en büyük sendikalarından Ver.di, ücret ve çalışma koşulları müzakerelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla ülke genelinde belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları, 27-28 Şubat’ta 2 günlük uyarı grevine gitmeye çağırdı.

Bahattin Gönültaş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Almanya'da toplu taşıma çalışanlarından 2 günlük uyarı grevi kararı

Berlin

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin 27 Şubat Cuma sabahı erken saatlerde başlamasının ve bölgeye bağlı olarak 28 Şubat Cumartesi gecesine kadar sürmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, dört tur süren müzakerelerde ilerleme sağlanamaması "hayal kırıklığı" olarak nitelendirilerek, grev çağrısının müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edildi.

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işverenleri sert bir dille eleştirerek, "İş koşullarını önemli ölçüde iyileştirmezsek, uzun vadede işleyen bir toplu taşıma sisteminin var olamayacağını işverenler hala anlamış değil. Meslektaşlarımızın acilen rahatlamaya ihtiyacı var, kararlılığımızı göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Berlin Ulaşım Otoritesi (BVG) gibi işveren temsilcileri ise Verdi'nin öncelikli taleplerini netleştirmediğini iddia ediyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Berlin ve Hamburg gibi metropoller dahil olmak üzere Almanya genelindeki 150 otobüs, tramvay ve yerel tren işletmesini kapsıyor.

2 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk büyük 24 saatlik uyarı grevinde ulaşım neredeyse tamamen durmuş, trafik yoğunluğu rekor seviyelere ulaşmıştı.

Yine grev nedeniyle cuma ve cumartesi günleri Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Grevin, ülke genelinde yaklaşık 100 belediye ulaşım şirketini kapsaması öngörülüyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün (grev yapmama anlaşması)" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

Sendikanın talepleri

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.

İlgili konular
