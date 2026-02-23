Dolar
Dünya

Alman Dışişleri Bakanı, Rusya'ya yaptırım paketi konusunda Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceğini açıklayan Macaristan’ın tutumuna şaşırdığını söyledi.

Erbil Başay  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Alman Dışişleri Bakanı, Rusya'ya yaptırım paketi konusunda Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Berlin

Wadephul, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesinin ele alınacağını ifade eden Wadephul, Ukrayna’ya sürdürülebilir desteğin verilmesi konusunda Almanya’nın tutumunun net olduğunu belirtti.

Wadephul, Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle 20. yaptırım paketi üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz ve günün sonunda başarılı olacağımızdan da eminim." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macaristan yetkililerinin yaptırım paketini reddedecekleri ve Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Wadephul, "Macaristan’ın tutumuna şaşırdım. Macar meslektaşımızla bu konuda görüşeceğiz. Macaristan özgürlük ve Avrupa’nın egemenliği için verdiği kendi mücadelesine ihanet ederse, bunun doğru olacağını düşünmüyorum." dedi.

Wadephul, Macaristan’ın tutumunu gözden geçirmesi için Budapeşte’de ve Brüksel’de argümanlar sunacaklarını kaydetti.

Ukrayna’nın sadece kendi özgürlüğünü ve egemenliğini değil, Avrupa’nın özgürlüğünü ve egemenliğini de savunduğunu yineleyen Wadephul, bu nedenle Ukrayna'nın savunucuları olmaya devam edeceklerini ve bunun sadece Ukrayna cephesinde veya Ukrayna şehirlerinde değil, Avrupa’nın her yerinde verilmesi gereken bir mücadele olduğunu herkese açık şekilde ifade edeceklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini bildirmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini ifade etmişti.

İlgili konular
