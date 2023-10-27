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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor. Kırklareli Anıt Parkta, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İskoçya Başbakanı Yusuf: Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'nin halihazırda yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonunun kesildiğini belirterek, "Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
İskoçya Başbakanı Yusuf: Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

Londra

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.

İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesine yer verdi.

Hamza Yusuf'un Filistinli eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kaldı

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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