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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Enes Canlı, Hosni Nedim, Safiye Karabacak, Ekrem Biçeroğlu  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kudüs

İsrail polisi her cuma günü olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya da ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle konuşlandı. Polis, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak özellikle gençleri geri çevirdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Aksa'da bulunan cemaat de Şeyh İkrime'nin duasına tekbirlerle karşılık verdi.

Şeyh İkrime Sabri, cuma hutbesinde yaptığı konuşmasında, "Beyt el-Makdis'te yaşayanlar ve Mescid-i Aksa'nın minberindeki, İsmail Heniyye'yi Allah nezdinde şehit kabul ediyor. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Cuma namazının ardından "tüm İslam aleminin şehitleri" niyetiyle gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Heniyye için Gazze Şeridi'nin farklı kentlerinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze Şeridi'ndeki kentlerin camilerinde ve mülteci kamplarında Heniyye için kılınan cenaze namazlarına yüz binlerce Filistinli katıldı.

Hutbelerde, Heniyye'nin ulusal birliği destekleme konusundaki tutumu, Filistinlilerin direnişindeki kararlılığını güçlendirmedeki rolü, her zaman Gazze Şeridi'ndeki ailelerin sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştığı anlatıldı.

Hamas, "cuma namazından sonra tüm camilerde Heniyye suikastına yönelik öfke yürüyüşleri yapılması ve gıyabi cenaze namazları kılınması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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